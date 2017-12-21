Массовая утечка данных компании Uber не затронула граждан РФ – Роскомнадзор

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров прокомментировал инцидент с массовой утечкой данных компании Uber.

"Я вам скажу так – российских граждан это не затронуло", – цитирует Жарова Агентство "Москва".

В ноябре стало известно о краже данных более 57 миллионов пользователей и водителей Uber. Помимо адресов, имен и телефонов, злоумышленники получили доступ к данным о 600 тысячах водительских прав.

В итоге Uber заплатил хакерам 100 тысяч долларов, чтобы они удалили данные. В компании факт хакерской атаки не разглашали более года.

Запросы с требованием предоставить информацию о возможной угрозе для персональных данных перевозчику уже направили регуляторы Австралии, Великобритании, Сингапура и США. Роскомнадзор также направлял запрос в российское подразделение Uber.