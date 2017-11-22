Хакеры украли данные 57 миллионов пользователей Uber

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Данные более 57 миллионов пользователей и водителей компании Uber были украдены хакерами. Инцидент произошел еще в октябре 2016 года.

Как сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Bloomberg, глава службы безопасности компании Джо Салливан и один из его заместителей более года скрывали утечку данных. Оба сотрудника уже уволены из Uber.

"Во время инцидента мы предприняли немедленные шаги по защите данных и прекращению дальнейшего несанкционированного доступа", — цитирует агентство заявление главного исполнительного директора компании Дара Хосровшахи.

Кроме этого, он отметил, что оправдываться за случившееся не намерен. По словам представителя Uber, компания сотрудничает с регуляторами в США для устранения последствий атаки и защиты данных.