Хакеры украли данные 57 миллионов пользователей Uber

22 ноября, 03:28
Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Laura Dale
Данные более 57 миллионов пользователей и водителей компании Uber были украдены хакерами. Инцидент произошел еще в октябре 2016 года.
Как сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Bloomberg, глава службы безопасности компании Джо Салливан и один из его заместителей более года скрывали утечку данных. Оба сотрудника уже уволены из Uber.
"Во время инцидента мы предприняли немедленные шаги по защите данных и прекращению дальнейшего несанкционированного доступа", — цитирует агентство заявление главного исполнительного директора компании Дара Хосровшахи.
Кроме этого, он отметил, что оправдываться за случившееся не намерен. По словам представителя Uber, компания сотрудничает с регуляторами в США для устранения последствий атаки и защиты данных.
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