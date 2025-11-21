Эксперт Хайцеэр: на водительские права лучше сдавать летом

Фото: depositphotos/obrin-photo

На водительские права лучше сдавать летом, сообщает RТ со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра.

Как отметил эксперт, в теплое время года нет проблем с погодными условиями. Чем суше дорога, тем лучше, заключил он.

В ответе на вопрос о зимнем сезоне Хайцеэр обратил внимание на несколько аспектов. Он рассказал, что, помимо обучения на водителя, стоит также пройти курсы контраварийной подготовки. По словам эксперта, такие занятия организуют летом и зимой. Также он подчеркнул, что в холодное время года водителю необходимо чувствовать изменения дорожного покрытия.

"Опытным водителям я всегда предлагаю выйти на площадку и, поставив пару конусов, покружить и потормозить", – сообщил Хайцэр.

Начинающим водителям эксперт посоветовал быть крайне осторожными.

Ранее Госавтоинспекция Москвы призвала автомобилистов к внимательности из-за мокрого снега, который наблюдается в городе. Кроме того, водителям порекомендовали увеличить дистанцию от впереди следующих транспортных средств, а также снижать скорость.