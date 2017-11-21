Мобильные кассиры будут дежурить еще на 17 станциях московского метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мобильные кассиры до конца года выйдут на дежурство еще на 17 станциях столичного метро.

По словам первого замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, штат мобильных кассиров увеличится до 44 человек. Кроме того, автоматы по продаже билетов начали перемещать с наименее загруженных станций на наиболее востребованные. Это сократит очереди в кассы на 20–25 процентов, отметил Латыпов.

Мобильные кассиры появятся на станциях "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Царицыно", "Домодедовская", "Курская" Кольцевой линии, "Авиамоторная", "Беговая", "Улица 1905 года", "Кузьминки", "Выхино", "Люблино", "Братиславская", "Китай-город" Калужско-Рижской линии, "Коньково", "Теплый Стан", "Тимирязевская", "Аннино", "Бунинская аллея".

С 2017 года они помогают пассажирам покупать билет на одну поездку в вестибюлях пяти станций: "Киевской" Арбатско-Покровской линии, "Савеловской", "Чкаловской", "Тушинской" и "Комсомольской" Сокольнической линии. Оплата доступна только банковской картой.