Туристы из РФ, застрявшие в столице Ирана из-за поломки самолета, вылетели в Венесуэлу

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Российские туристы, застрявшие в столице Ирана из-за поломки самолета, вылетели в Венесуэлу. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, в ночь на среду, 21 сентября, борт вылетел из Тегерана в Порламар.

"Спасибо за командную работу МИДу, российским туроператорам и Conviasa", – написала Догузова в своем телеграм-канале.

Накануне стало известно, что около 100 россиян не могли вылететь из Тегерана из-за поломки самолета авиакомпании Conviasa.

Как сообщала глава Ростуризма, туристам оперативно оформили временное разрешение на въезд в Иран, разместили их в отелях и обеспечили всем необходимым.