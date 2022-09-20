Около 100 российских туристов не могут вылететь из столицы Ирана из-за поломки самолета

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Около 100 россиян не могут вылететь из Тегерана из-за поломки самолета авиакомпании Conviasa. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"На связи с МИД России. Оперативно оформлено временное разрешение на въезд в Иран. <...> Детали по вылету мы объявим дополнительно", – написала она в своем телеграм-канале.
По словам Догузовой, туристов размещают в отелях, их обеспечат всем необходимым, а утром оформят полноценные визы на время ожидания вылета.
Глава Ростуризма добавила, что держит данную ситуацию на личном контроле. Кроме того, по всем вопросам можно обращаться в представительство Conviasa по телефону 8 (985) 779-96-90.
Содействие туристам, которые не смогли вылететь из-за поломки самолета, также оказывает представитель туроператора "Интурист" по номеру 8 (915) 172-22-07.
Ранее сообщалось, что российские туристы не смогли вылететь из Египта. Вывозной рейс пришлось отменить из-за санкций США. Туроператоров просили проследить, чтобы у всех оставшихся за границей были комфортные условия.
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