Около 100 российских туристов не могут вылететь из столицы Ирана из-за поломки самолета

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Около 100 россиян не могут вылететь из Тегерана из-за поломки самолета авиакомпании Conviasa. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"На связи с МИД России. Оперативно оформлено временное разрешение на въезд в Иран. <...> Детали по вылету мы объявим дополнительно", – написала она в своем телеграм-канале.

По словам Догузовой, туристов размещают в отелях, их обеспечат всем необходимым, а утром оформят полноценные визы на время ожидания вылета.

Глава Ростуризма добавила, что держит данную ситуацию на личном контроле. Кроме того, по всем вопросам можно обращаться в представительство Conviasa по телефону 8 (985) 779-96-90.

Содействие туристам, которые не смогли вылететь из-за поломки самолета, также оказывает представитель туроператора "Интурист" по номеру 8 (915) 172-22-07.

Ранее сообщалось, что российские туристы не смогли вылететь из Египта. Вывозной рейс пришлось отменить из-за санкций США. Туроператоров просили проследить, чтобы у всех оставшихся за границей были комфортные условия.