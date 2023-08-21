Монтаж конструкций каркаса стартовал на станции "Бачуринская" в Москве

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Специалисты начали монтаж конструкций каркаса под облицовку станции "Бачуринская" Троицкой линии метрополитена для создания архитектурного облика, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В рамках проекта предусмотрена облицовка трехслойными алюминиевыми панелями общим объемом около восьми тысяч квадратных метров, а также в заоблицовочном пространстве предусмотрена прокладка линейных инженерных систем. Готовность станции – 66%", – поделился Загрутдинов.

По его словам, сроки реализации по контракту обозначены до августа 2024 года. Вместе с этим он уточнил, что новая линия метро улучшит транспортное обслуживание поселений Сосенского, Воскресенского, Щербинка в ТиНАО за счет новой скоростной беспересадочной связи между районами города. Кроме того, ветка уменьшит затраты времени на поездку по Москве и обеспечит комфортную пересадку.

Ранее стало известно, что в южном вестибюле строящейся станции "Новаторская" начались мероприятия по монтажу системы вентиляции. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, параллельно там осуществляется устройство воздуховодов и трубопроводов в станционном комплексе.

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