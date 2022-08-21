Движение ограничено на проспекте Мира из-за загоревшегося автомобиля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение осуществляется по трем полосам из пяти на проспекте Мира в сторону области из-за загоревшегося автомобиля, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

Происшествие случилось в районе дома 133. В настоящее время на месте ЧП находятся оперативные службы столицы.

Автомобилистов попросили по возможности объезжать этот участок.

Ранее сообщалось, что на 22-м километре внутренней стороны МКАД (после пересечения с Бесединским шоссе) загорелся бензовоз. В Дептрансе уточняли, что на месте происшествия работали оперативные службы города.

В свою очередь, в пресс-службе городского главка МЧС РФ рассказали, что в результате ДТП произошло разлитие топлива. Оно загорелось на площади 150 квадратных метров.

