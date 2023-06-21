Honda опровергла сообщения об официальных поставках автомобилей в Россию

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Компания Honda, сохраняющая в России сервисное и гарантийное обслуживание ранее проданных машин, опровергла распространившиеся в СМИ заявления о возобновлении поставок автомобилей на российский рынок. На горячей линии Honda в РФ пояснили, что импортом в страну занимается российская компания, не аффилированная с японской маркой, сообщает "Газета.ру"

Решение о постепенном сокращении бизнеса на территории РФ Honda приняла еще в 2015 году, отдав право на эксклюзивную дистрибуцию и поставки машин своим официальным дилерам. В 2020 году представительство Honda в России объявило об окончательном сворачивании поставок новых автомобилей к 2022 году.

В настоящее время Honda пока еще сохранила свое присутствие на российском рынке мотоциклов и силовой техники, гарантийное обслуживание техники осуществляется.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи восьми моделей автомобилей японской компании Honda. Машины будут продавать в Санкт-Петербурге. В линейку Honda в России входят седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V (5-го и 6-го поколений), UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey.

В Россию стали ввозить больше подержанных машин из-за рубежа