Интервалы движения поездов увеличены на участке Сокольнической линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов увеличены на юго-западе Сокольнической линии московского метро, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что на данном участке происходит проверка инфраструктуры.

В настоящее время движение поездов вводится в график.

Ранее сообщалось, что на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро не было движения поездов из-за человека на путях.

Сообщение о том, что поезда не ходят от "Серпуховской" до "Чеховской", поступили в 13:40. В обратном направлении они следовали с увеличенными интервалами. В 13:55 движение восстановили.