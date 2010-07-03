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16:45

"Аэрофлот" внес изменения в расписание рейсов на 22 июня

транспорт общество погода

16:45

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столичном аэропорту Шереметьево компания "Аэрофлот" отменила 13 обратных рейсов 22 июня из-за непогоды, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 22 июня", – говорится в сообщении.

Как уточняется, рейсы отменили в/из Саратова, Уфы, Риги, Нижнего Новгорода, Хельсинки, Праги, Минска, Ставрополя, Челябинска, Казани, Вильнюса, Перми, Волгограда.

Также в этот день перенесли время вылета на более позднее шести рейсов из внебазовых аэропортов. Среди них: Тбилиси – Шереметьево, Ростов – Шереметьево, Вена – Шереметьево, Штутгарт – Шереметьево, Екатеринбург – Шереметьево, Волгоград – Шереметьево.

Ранее сообщалось, что очередной погодный рекорд ожидает москвичей 22 июня. В субботу в Москве ожидается до +32 градусов.

Причиной столь жаркой погоды станет обширный антициклон, блокирующий прохождение циклонов и атмосферных фронтов, несущих осадки и прохладу.

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транспорт общество погода

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