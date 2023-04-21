ЦОДД рекомендовал автомобилистам пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Столичных водителей призвали пользоваться общественным транспортом в вечерний час пик, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на ЦОДД.

По данным ведомства, в настоящее время движение на столичных дорогах оценивается в пять баллов. Вечером в центре ожидается до семи баллов. Подчеркивается, что в связи с коротким рабочим днем и началом дачного сезона час пик начнется раньше – около 16:00.

В вечернее время сложно будет проехать в центральной части города, на Садовом и Третьем транспортном кольце, на МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область. Сейчас затруднено движение на внутренней стороне ТТК в районе Автозаводского моста, внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады, проспекте Андропова, по направлению в область.

Ранее сообщалось, что москвичей ждут заторы на дорогах по пятницам со второй половины апреля. Причиной является рост числа жителей, выезжающих за город на выходные.

По информации ЦОДД, заторы будут начинаться на МКАД и Третьем транспортном кольце. Помимо этого, медленное движение в сторону Подмосковья может наблюдаться на проспектах Вернадского и Андропова, Варшавском, Звенигородском и Каширском шоссе, Ленинском проспекте, Ленинградском шоссе и Профсоюзной улице. Аналитики центра посоветовали водителям автомобилей выезжать до 15:00 или после 21:00.