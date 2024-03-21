В ГД предложили включить электросамокаты в Концепцию развития электротранспорта

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Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил включить электрические средства индивидуальной мобильности в Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас документ распространяется только на электромобили и обеспечивающую их инфраструктуру. Однако массовым видом транспорта являются электросамокаты.

"Количество прокатных электросамокатов составляет 300 тысяч единиц, в то время как парк электрических автомобилей насчитывал лишь около 40 тысяч транспортных средств", – привел данные депутат.

Распространение действия документа на электросамокаты позволит компаниям претендовать на субсидии на софинансирование затрат на создание зарядной инфраструктуры, производство аккумуляторов. Это в свою очередь позволит простимулировать операторов использовать отечественные комплектующие и даст рост производства в РФ.

Ранее в России предложили проводить лекции с водителями электросамокатов о соблюдении ПДД. С соответствующей инициативой выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

Он предложил проводить лекции и семинары в образовательных учреждениях. По его мнению, это позволит сократить число ДТП с участием электросамокатов.



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