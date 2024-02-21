Движение поездов изменится на двух направлениях МЦД-2 с 23 по 25 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

График движения поездов изменится на Рижском и Курском направлениях второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) с 18:20 23 февраля до 06:00 25 февраля. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Уточняется, что на МЦД-2 24 февраля с утра и до 16:00 не будет движения электричек на участке от Красного Балтийца до Курской. Также поезда не будут ходить до станций Гражданская, Дмитровская, Марьина Роща, Рижская, Площадь трех вокзалов в обе стороны. Пассажирам рекомендовали на участке от Марьиной Рощи до Курской пользоваться альтернативными маршрутами на МЦД-4.

В остальное время в период закрытия на Рижском направлении отменят часть поездов, большая часть составов со стороны Нахабина будет следовать от или до станций Стрешнево и Красный Балтиец. Кроме того, интервалы движения увеличат до одного часа, а в период с утра 24 февраля до 16:00 – до двух часов, у некоторых электричек также изменится набор остановок.

На Курском направлении отменят часть поездов, некоторые будут следовать от или до Курского вокзала. Интервалы движения увеличат до 30 минут, у отдельных составов изменится количество остановок.

В ведомстве добавили, что с вечера 23 февраля до утра 25 февраля будут поочередно закрыты пути между станциями Курская и Красный Балтиец – поезда будут курсировать по одному пути на этом участке. В субботу, 24 февраля, с утра и до 16:00 будут закрыты оба пути. Во время изменений проведут модернизацию инфраструктуры на станции Рижская.

Ранее сообщалось, что поезда будут ходить по другому графику на Савеловском и Белорусском направлениях первого Московского центрального диаметра (МЦД) с 17 по 25 февраля. Причиной тому – закрытие по ночам пути в область от Савеловского вокзала до станции Фили. Это необходимо для строительства путепровода между Беговой и Тестовской.



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