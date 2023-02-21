Интервалы движения поездов временно увеличивали на оранжевой линии метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов были временно увеличены на центральном участке Калужско-Рижской линии столичной подземки. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Причина сбоя не уточняется. Сообщение об увеличенных интервалах появилось в 18:19. Спустя примерно 13 минут проблему удалось устранить: сейчас поезда ходят в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что на Кольцевой линии метро минимальный интервал между поездами удалось сократить до 80 секунд. Это стало возможно благодаря использованию новой автоматики движения составов.

По словам главы Дептранса Максима Ликсутова, сокращение интервала позволило обеспечить дополнительные пассажирские места в вагонах, а также повысить надежность системы управления движением.



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