Средний рост трафика ночью на ЦКАД составил 60% после ограничений для большегрузов на МКАД

Фото: Агентство «Москва»/Кирилл Зыков

После ведения временного ограничения на проезд большегрузов по МКАД средний рост трафика в ночное время на Центральной кольцевой автодороге составил 60%. Об этом рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"На северных участках ЦКАД число грузового транспорта увеличилось на 80%. На южных участках, от М4 "Дон" до М5 "Урал", число грузовиков выросло на 46%", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в целом грузовой трафик увеличился более чем на 2 тысячи машин, разгрузив при этом МКАД и города области. Притока грузового транспорта на региональных дорогах зафиксировано не было.

Ранее стало известно, что на Московской кольцевой автодороге (МКАД) почти на 50% снизилась интенсивность движения после введения временного запрета на проезд для большегрузов.

Москва и Московская область приняли совместное решение о переключении транзитного движения грузовиков свыше 12 тонн с дорог Московской области и МКАД на Центральную кольцевую автодорогу. Первые ограничения будут действовать до 09:00 22 февраля.