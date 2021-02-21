Средний рост трафика ночью на ЦКАД составил 60% после ограничений для большегрузов на МКАД

Фото: Агентство «Москва»/Кирилл Зыков
После ведения временного ограничения на проезд большегрузов по МКАД средний рост трафика в ночное время на Центральной кольцевой автодороге составил 60%. Об этом рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"На северных участках ЦКАД число грузового транспорта увеличилось на 80%. На южных участках, от М4 "Дон" до М5 "Урал", число грузовиков выросло на 46%", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в целом грузовой трафик увеличился более чем на 2 тысячи машин, разгрузив при этом МКАД и города области. Притока грузового транспорта на региональных дорогах зафиксировано не было.
Ранее стало известно, что на Московской кольцевой автодороге (МКАД) почти на 50% снизилась интенсивность движения после введения временного запрета на проезд для большегрузов.
Москва и Московская область приняли совместное решение о переключении транзитного движения грузовиков свыше 12 тонн с дорог Московской области и МКАД на Центральную кольцевую автодорогу. Первые ограничения будут действовать до 09:00 22 февраля.
Транзитные большегрузы не пустят на МКАД до понедельника
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