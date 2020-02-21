УАЗ "Хантер" станет грузовиком

УАЗ "Хантер" станет малотоннажым грузовиком. К этой категории его отнесли в новом Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), опубликованном на сайте Росстандарта.
Прежде внедорожник значился как легковой автомобиль. По словам экспертов, "Хантеры" переквалифицировали в грузовики, чтобы завод и дальше мог производить их без подушек безопасности водителя, обязательных для легковушек.
В документе также перечислены новшества, которые появятся в "Хантерах" в 2019 году. Речь идет о системе ЭРА-ГЛОНАСС и антиблокировочной системе тормозов. Они должны быть установлены как в легковушках, так и в малотоннажных грузовиках. При этом внедорожник, как и прежде, будет оснащен 2,7-литровым двигателем ЗМЗ-409 и пятиступенчатой "механикой".
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