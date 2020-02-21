Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

20:23

УАЗ "Хантер" станет грузовиком

транспорт авто

20:23

Поделиться в социальных сетях:

Фото: www.uaz.ru

УАЗ "Хантер" станет малотоннажым грузовиком. К этой категории его отнесли в новом Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), опубликованном на сайте Росстандарта.

Прежде внедорожник значился как легковой автомобиль. По словам экспертов, "Хантеры" переквалифицировали в грузовики, чтобы завод и дальше мог производить их без подушек безопасности водителя, обязательных для легковушек.

В документе также перечислены новшества, которые появятся в "Хантерах" в 2019 году. Речь идет о системе ЭРА-ГЛОНАСС и антиблокировочной системе тормозов. Они должны быть установлены как в легковушках, так и в малотоннажных грузовиках. При этом внедорожник, как и прежде, будет оснащен 2,7-литровым двигателем ЗМЗ-409 и пятиступенчатой "механикой".

Читайте также

транспорт авто

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика