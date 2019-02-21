Пассажирам метро начали раздавать чай у "Комсомольской"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сотрудники столичной подземки 21 февраля начали раздавать горячий чай пассажирам рядом со станцией "Комсомольская" Кольцевой линии. Об этом порталу Москва 24 сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
Раздача напитка продолжится до 24 февраля включительно. В оставшиеся дни, отведенные на закрытие участка красной ветки, пассажиров будут угощать чаем с 08:00 до 19:00.
В подземке напомнили, что с 16 по 19 февраля чаем, который раздавали на станции МЦК Локомотив, угостились более четырех тысяч пассажиров.
"В связи с ухудшением погоды мы приняли решение добавить еще одну точку и раздавать горячий напиток на станции "Комсомольская", – уточнили в метро.
Пока участок от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского" закрыт из-за строительства БКЛ, пассажиров возят бесплатные автобусы "КМ", которые отправляются каждую минуту.
Кроме того, на станциях дежурят сотрудники ЦОМП, которые помогают горожанам построить верный маршрут. Сокольническая линия метро вернется к привычному режиму работы утром 25 февраля.
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