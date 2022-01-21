Станция МЦД-1 Кунцевская будет интегрирована со станциями метро

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Утвержден проект развития территории, прилегающей к МЦД-1 Одинцово – Лобня, участок от железнодорожной станции Рабочий Поселок до станции метро "Славянский бульвар". Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В рамках проекта запланировано строительство транспортно-пересадочного узла, призванного объединить МЦД-1 с Арбатско-Покровской и Филевской линиями метро и БКЛ.

"Станция Кунцевская свяжет три линии метро, включая БКЛ. Для обеспечения удобной и безопасной пересадки горожан станцию МЦД-1 Кунцевская соединят с одноименной станцией метро при помощи крытого пешеходного перехода", – сказала Княжевская.

Она подчеркнула, что удобство транспортно-пересадочного узла "Кунцевская" для пассажиров заключается в отсутствии необходимости выходить на улицу для осуществления пересадки.

Пока подъезды к станции затруднены и требуют дополнительных маршрутов и остановочных пунктов, так как Кунцевская располагается в жилом квартале. Чтобы обеспечить комфортный доступ пассажиров, в рамках проекта планируется продлить улицу Ивана Франко на участке от Житомирской улицы до Герасима Курина с расширением проезжей части.

Также предполагается реконструировать участок улицы от Рублевского шоссе до проектируемого участка улицы Ивана Франко. Реконструкция коснется в том числе улиц Алексея Свиридова и улицы Тарутинской.

Проект предусматривает организацию шести дополнительных остановочных пунктов.

Для удобства горожан от станций МЦД-1 Кунцевская и Славянский бульвар до остановок наземного транспорта установят навесы по принципу "сухие ноги". Для тех, кто совершает пересадку с личного транспорта, появятся парковочные места вдоль улицы Алексея Свиридова и с северной стороны от станции Славянский бульвар.

Ранее сообщалось, что в 2021 году были благоустроены территории возле трех станций МЦД-2. Работы были завершены на станциях Щукинская, Курьяново и Печатники.

