Около 90 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В столичных аэропортах задержано или отменено около 90 рейсов, сообщает сервис "Яндекс.Расписания".

В аэропорту Шереметьево задержано 57 рейсов. В аэропорту Внуково задержало 13 рейсов. В Домодедове отменили 13 рейсов, четыре рейса задержано.

В понедельник утром в аэропортах Москвы свыше 20 рейсов было задержано и отменено.