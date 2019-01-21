Более 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Свыше 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы, сообщает сервис "Яндекс.Расписания".

Во Внукове отменено четыре рейса и шесть задержано. В Домодедове два рейса задержали и семь отменили. В аэропорту Шереметьево задержали пять рейсов.

Как передавал ТАСС, рейс Новосибирск – Москва авиакомпании "Победа" задерживали из-за повреждения лакокрасочного покрытия самолета. Информация СМИ о том, что задержка произошла из-за столкновения самолета с техмашиной, не подтвердилась. Воздушное судно уже вылетело в столицу.