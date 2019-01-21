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14:24

Участок Коммунарской линии метро могут сделать наземным

транспорт метро строительство

14:24

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Несколько станций Коммунарской линии метро могут сделать наземными. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

Как напомнил глава ведомства Андрей Бочкарев, станции "Филатов луг" и "Прокшино" Сокольнической линии – наземные. "С аналогичными станциями может быть запроектирована новая Коммунарская линия", – цитирует его Интерфакс. Бочкарев уточнил, что этот участок пройдет за границами МКАД – по территории ТиНАО до Троицка.

По словам главы ведомства, изначально предполагалось, что новая линия метро свяжет станцию "Улица Новаторов" на БКЛ и поселок Коммунарка в ТиНАО. Однако впоследствии решили продлить ее от "Улицы Новаторов" в направлении центральной части города.

Строительство Коммунарской линии планируют завершить к 2023 году. Уточняется, что на новой ветке будет десять станций: "Севастопольский проспект", "Академическая", "Улица строителей", "Улица Новаторов", "Университет Дружбы народов", а также "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Коммунарка" и "Столбово".

Ранее сообщалось, что проектирование участка Коммунарской линии метро от станции "Столбово" до Троицка могут завершить в 2019 году. Новая радиальная линия метро свяжет ТиНАО с районом Некрасовка. Она пройдет вдоль Ленинского проспекта, улицы Академика Опарина и улицы Генерала Тюленева до пересечения с МКАД, а далее вдоль будущей автодороги МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево. Протяженность отрезка составит 17,5 километра.

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транспорт метро строительство

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