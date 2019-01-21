Участок Коммунарской линии метро могут сделать наземным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Несколько станций Коммунарской линии метро могут сделать наземными. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.
Как напомнил глава ведомства Андрей Бочкарев, станции "Филатов луг" и "Прокшино" Сокольнической линии – наземные. "С аналогичными станциями может быть запроектирована новая Коммунарская линия", – цитирует его Интерфакс. Бочкарев уточнил, что этот участок пройдет за границами МКАД – по территории ТиНАО до Троицка.
По словам главы ведомства, изначально предполагалось, что новая линия метро свяжет станцию "Улица Новаторов" на БКЛ и поселок Коммунарка в ТиНАО. Однако впоследствии решили продлить ее от "Улицы Новаторов" в направлении центральной части города.
Строительство Коммунарской линии планируют завершить к 2023 году. Уточняется, что на новой ветке будет десять станций: "Севастопольский проспект", "Академическая", "Улица строителей", "Улица Новаторов", "Университет Дружбы народов", а также "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Коммунарка" и "Столбово".
Ранее сообщалось, что проектирование участка Коммунарской линии метро от станции "Столбово" до Троицка могут завершить в 2019 году. Новая радиальная линия метро свяжет ТиНАО с районом Некрасовка. Она пройдет вдоль Ленинского проспекта, улицы Академика Опарина и улицы Генерала Тюленева до пересечения с МКАД, а далее вдоль будущей автодороги МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево. Протяженность отрезка составит 17,5 километра.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.