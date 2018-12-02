В московском метро откроют 35 станций к 2023 году

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Московский метрополитен активно эволюционирует, в течение четырех лет будет построено 35 станций, заявил Сергей Собянин.

"К 2023 году #мосметро пройдет большую эволюцию. Мы планируем построить 35 станций, все участки #БКЛ, продлить Калининско-Солнцевскую линию до #Внуково, а Люблинско-Дмитровскую - до поселка Северный. Откроется новая Коммунарская ветка с десятью станциями", – написал Собянин в Twitter.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что Движение на юго-западном участке Большой кольцевой линии метро от станции "Аминьевское шоссе" до "Проспекта Вернадского" откроют в 2020 году. В настоящее время работники задействованы на всех участников будущей БКЛ.

Большую кольцевую линию полностью запустят к 2023 году. 69-километровая БКЛ станет самой длинной кольцевой линией метро в мире.