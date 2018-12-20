В новогодние праздники изменится график работы электричек и "Ласточек"

29 декабря пригородные поезда на Московской железной дороге (МЖД) станут следовать по расписанию пятницы. С 30 декабря по 7 января они будут ходить по расписанию субботы, 8 января – по графику воскресенья. На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) с 30 декабря по 8 января обычные электрички и "Ласточки" на участке Москва–Тверь (Конаково) также будут курсировать по расписанию выходных дней, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"В новогодние праздники пассажиропоток на МЖД традиционно меняется, поэтому мы ежегодно корректируем график движения электричек для удобства пассажиров. 29 декабря поезда Павелецкого, Курского, Казанского, Ярославского, Савеловского, Рижского, Белорусского, Горьковского и Киевского направлений будут следовать по расписанию пятницы", – передает портал сообщение пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
В новогоднюю ночь добавили четыре дополнительных поезда. Так, на Киевском направлении будут курсировать электрички № 6487 Москва–Нара (отправление в 02:35) и № 6488 Нара–Москва (отправление в 00:42), на Курском – электрички № 6792 Львовская–Царицыно (в 00:50) и № 6791 Царицыно–Подольск (в 02:55). Также 22 электричкам продлят время работы в ночь с 31 декабря на 1 января, 7 – в Рождество. Все изменения в графике движения электричек можно посмотреть на официальном сайте ЦППК.
Корректировки в графике движения поездов коснутся Ленинградского направления ОЖД. С 30 декабря по 8 января электрички и "Ласточки" на участке Москва–Тверь (Конаково) будут ходить по расписанию выходного дня. Пригородные поезда на участках Тверь–Бологое (Торжок) и Бологое–Угловка будут ходить по регулярному графику в соответствии с календарными днями недели.
Ранее портал Москва 24 сообщал, что московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь. В Рождество, 7 января, метро и МЦК закроются в 2:00.
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