Три станции Замоскворецкой линии метро закроют в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Мария Касатина
Станции "Войковская", "Водный стадион", "Речной вокзал" Замоскворецкой линии столичного метро будут закрыты 23 и 24 декабря.
Изменения связаны с присоединением новой станции "Ховрино" к зеленой ветке, сообщается в микроблоге подземки в Twitter. Поезда будут следовать до "Сокола".
В эти дни введут также ограничения на некоторых улицах в САО. Нельзя будет проехать по участку Беломорской улицы от Валдайского проезда до Ленинградского шоссе, дублеру Ленинградского шоссе на участке от 4-го Войковского проезда до дома 13, корпуса 1 по дублеру (до южного входа на "Войковскую"). Движение закроют по 3-му Войковскому проезду и улице Зои и Александра Космодемьянских от дома 4, корпуса 2 до Ленинградского шоссе.
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