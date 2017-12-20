Три станции Замоскворецкой линии метро закроют в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Мария Касатина

Станции "Войковская", "Водный стадион", "Речной вокзал" Замоскворецкой линии столичного метро будут закрыты 23 и 24 декабря.

Изменения связаны с присоединением новой станции "Ховрино" к зеленой ветке, сообщается в микроблоге подземки в Twitter. Поезда будут следовать до "Сокола".

В эти дни введут также ограничения на некоторых улицах в САО. Нельзя будет проехать по участку Беломорской улицы от Валдайского проезда до Ленинградского шоссе, дублеру Ленинградского шоссе на участке от 4-го Войковского проезда до дома 13, корпуса 1 по дублеру (до южного входа на "Войковскую"). Движение закроют по 3-му Войковскому проезду и улице Зои и Александра Космодемьянских от дома 4, корпуса 2 до Ленинградского шоссе.