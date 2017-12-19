19 декабря, 13:10
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Станцию метро "Ховрино" могут открыть 29 декабря. Об этом во время пресс-конференции заявил руководитель столичного метрополитена Виктор Козловский, передает корреспондент Москвы 24.
Ранее заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что в конце года пройдут испытания строящейся станции.
Новую станцию присоединяли к "зеленой" ветке 16 и 17 декабря. Для этого в течение двух дней были закрыты станции "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская".
Станция "Ховрино" Замоскворецкой линии метро расположена на месте примыкания Зеленоградской улицы к улице Дыбенко. Благодаря новой станции "зеленая" ветка продлится на 2,9 километра.
Оба вестибюля выведут на улицу Дыбенко. "Ховрино" – станция неглубокого заложения, Эскалаторов там нет, поэтому пассажиры будут спускаться к платформе по ступенькам.
Ожидается, что пассажиропоток станции достигнет 150 тысяч человек в сутки. Пользоваться ею будут жители Ховрино, Западного Дегунино и Левобережного района, а также пассажиры электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги. В следующем году к новой станции планируют перенести железнодорожную платформу Ховрино.
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