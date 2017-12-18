Все станции зеленой ветки метро заработали в обычном режиме

18 декабря, 10:29
Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Станции "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская" Замоскворецкой линии метро, недоступные на минувших выходных, снова начали принимать пассажиров.
В течение 16 и 17 декабря на северном участке зеленой ветки велись работы по присоединению новой станции "Ховрино". Пассажиров перевозили на автобусы бесплатного компенсационного маршрута КМ.
Снова закрыть три станции планируется в выходные, 23 и 24 декабря. В эти дни изменится схема движения на некоторых улицах на севере столицы.
В частности, нельзя будет проехать по участку Беломорской улицы от Валдайского проезда до Ленинградского шоссе, дублеру Ленинградского шоссе на участке от 4-го Войковского проезда до дома № 13, корпус 1 по дублеру (до южного входа на станцию "Войковская".
Также будет закрыто движение по 3-му Войковскому проезду и улице Зои и Александра Космодемьянских от дома № 4, корпус 2 до Ленинградского шоссе.
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