Все станции зеленой ветки метро заработали в обычном режиме

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Станции "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская" Замоскворецкой линии метро, недоступные на минувших выходных, снова начали принимать пассажиров.

В течение 16 и 17 декабря на северном участке зеленой ветки велись работы по присоединению новой станции "Ховрино". Пассажиров перевозили на автобусы бесплатного компенсационного маршрута КМ.

Снова закрыть три станции планируется в выходные, 23 и 24 декабря. В эти дни изменится схема движения на некоторых улицах на севере столицы.

В частности, нельзя будет проехать по участку Беломорской улицы от Валдайского проезда до Ленинградского шоссе, дублеру Ленинградского шоссе на участке от 4-го Войковского проезда до дома № 13, корпус 1 по дублеру (до южного входа на станцию "Войковская".

Также будет закрыто движение по 3-му Войковскому проезду и улице Зои и Александра Космодемьянских от дома № 4, корпус 2 до Ленинградского шоссе.