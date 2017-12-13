Три станции Замоскворецкой линии метро закроют в выходные

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Станции "Войковская", "Водный стадион", "Речной вокзал" Замоскворецкой линии столичной подземки закроют 16 и 17 декабря. Поезда будут следовать до "Сокола". Изменения действительны до 5:30 18 декабря.
Для пассажиров организуют бесплатные автобусы с интервалом меньше минуты и выделенные полосы для транспорта. Маршрут "КМ" будет останавливаться у станций "Войковская" и "Водный стадион".
Ограничения связаны с продлением зеленой ветки: планируется ввод в эксплуатацию участка "Речной вокзал" – "Ховрино", сообщает информационный центр департамента транспорта Москвы. Работы будут проводиться также 23 и 24 декабря.
На станции метро "Сокол" будут открыты все кассовые окна. На станцию временно перевезут 11 автоматов по продаже билетов. Перед входом на станцию организуют шесть мобильных касс по продаже билетов на одну поездку.
Вблизи станций закрытого участка метро инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров и работники ГКУ "Организатор перевозок" помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. На "Соколе" начнут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.
Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов введут временные обособленные полосы на участке Ленинградского шоссе от дома 1 до Чапаевского переулка в обе стороны. Для автомобилистов закроют Беломорскую улицу от Валдайского проезда до Ленинградского шоссе, дублер Ленинградского шоссе на участке от 4-го Войковского проезда, 3-й Войковский проезд, улицу Зои и Александра Космодемьянских от дома 4 корпуса 2 до Ленинградского шоссе.
Станцию метро "Ховрино" планируется открыть до конца 2017 года. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, станция готова на 97 процентов. "Ховрино" находится с западной стороны улицы Дыбенко у примыкания к ней Зеленоградской улицы. В 2019 году рядом с метро должны построить железнодорожную станцию Ховрино-2.
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