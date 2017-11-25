Железнодорожную станцию рядом с метро "Ховрино" построят в 2019 году

25 ноября, 12:50
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Московские власти планируют построить железнодорожную станцию Ховрино-2 в 2019 году рядом с метро "Ховрино", передает "Интерфакс". Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам сейчас начинается проектирование новой железнодорожной станции. "Здесь сложные грунты. Я думаю, что платформа будет готова в 2019 году", – сказал глава cтройкомплекса Москвы.
Марат Хуснуллин отметил, что в Ховрино появится крупный пересадочный узел. "Пассажиры из пригородных электричек смогут спокойно и в комфортных условиях пересесть на Замоскворецкую линию метро", — сказал заммэра.
Он отметил, что станцию метро "Ховрино" планируется открыть до конца этого года. "На сегодня станция готова на 97%. Мы готовим ее к передаче службам метрополитена для обкатки", — сказал М.Хуснуллин.
Ранее сообщалось, что станцию метро "Ховрино" откроют в конце 2017 года. "Ховрино" располагается с западной стороны улицы Дыбенко у примыкания к ней Зеленоградской улицы. Это будет конечная станция на зеленой ветке метро.
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