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Москва 24

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Город

25 ноября, 12:50

Железнодорожную станцию рядом с метро "Ховрино" построят в 2019 году

строительство транспорт город

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Московские власти планируют построить железнодорожную станцию Ховрино-2 в 2019 году рядом с метро "Ховрино", передает "Интерфакс". Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам сейчас начинается проектирование новой железнодорожной станции. "Здесь сложные грунты. Я думаю, что платформа будет готова в 2019 году", – сказал глава cтройкомплекса Москвы.

Марат Хуснуллин отметил, что в Ховрино появится крупный пересадочный узел. "Пассажиры из пригородных электричек смогут спокойно и в комфортных условиях пересесть на Замоскворецкую линию метро", — сказал заммэра.

Он отметил, что станцию метро "Ховрино" планируется открыть до конца этого года. "На сегодня станция готова на 97%. Мы готовим ее к передаче службам метрополитена для обкатки", — сказал М.Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что станцию метро "Ховрино" откроют в конце 2017 года. "Ховрино" располагается с западной стороны улицы Дыбенко у примыкания к ней Зеленоградской улицы. Это будет конечная станция на зеленой ветке метро.

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