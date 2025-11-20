Форма поиска по сайту

20 ноября, 15:41

Транспорт

Банк России предложил снизить тарифы по обязательному страхованию перевозчиков

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России выступил с инициативой снижения тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) для большинства видов пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно предложению регулятора, минимальная граница тарифного коридора снизится на 30% для междугородных и пригородных автобусных перевозок. Для заказных и регулярных автобусных перевозок городского сообщения снижение составит 20 и 10% соответственно.

Также предусматривается сокращение тарифов на 40% для перевозок морским и железнодорожным транспортом пригородного сообщения и на 30% для перевозок вертолетами, троллейбусами, водным транспортом и железнодорожным транспортом дальнего следования.

В Центробанке отметили, что значения тарифов для перевозок остальными видами транспорта остаются без изменений.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил связать все виды транспорта в единую опорную сеть за 6 лет. По его словам, необходимо "существенно нарастить" мощности, что потребует кардинальных изменений в подходах к организации логистики, а также внедрения самых передовых методов, цифровых решений и инноваций.

