Движение ограничат в районе Московского шоссе в Рязани из-за обломков БПЛА
Движение в районе Московского шоссе в Рязани ограничат для ликвидации обломков украинских беспилотников, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу опергруппы региона.
В опергруппе напомнили, что в Рязанской области действует запрет на публикацию фотографий и видеозаписей последствий террористических ударов.
В ночь на 20 ноября силы ПВО отразили атаку вражеских беспилотников на регион. В результате падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на территории одного из предприятий. Предварительно, никто не пострадал.
Помимо этого, падение фрагментов дронов зафиксировали в нескольких районах Рязани. Обошлось без пострадавших и серьезных повреждений инфраструктуры.
