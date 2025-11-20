Движение ограничат в районе Московского шоссе в Рязани из-за обломков БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение в районе Московского шоссе в Рязани ограничат для ликвидации обломков украинских беспилотников, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу опергруппы региона.

В опергруппе напомнили, что в Рязанской области действует запрет на публикацию фотографий и видеозаписей последствий террористических ударов.

В ночь на 20 ноября силы ПВО отразили атаку вражеских беспилотников на регион. В результате падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на территории одного из предприятий. Предварительно, никто не пострадал.

Помимо этого, падение фрагментов дронов зафиксировали в нескольких районах Рязани. Обошлось без пострадавших и серьезных повреждений инфраструктуры.