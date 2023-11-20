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20 ноября, 10:23

Транспорт

Движение поездов по МЦД-1 восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поезда по МЦД-1 следуют в соответствии с графиком, сообщается в телеграм-канале МЖД.

Чтобы стабилизировать движение, железнодорожники приняли оперативные меры. В частности, некоторые поезда проследовали по укороченным маршрутам.

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее задерживались несколько поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении в сторону Лобни. Это произошло из-за того, что поезд по техническим причинам остановился у Савеловского вокзала. При этом отправился он самостоятельно.

График поездов МЦД-2 изменится 25–27 ноября

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