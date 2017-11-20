Москвичи сообщили о парковке на газоне почти 50 тысяч раз в 2017 году

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Большую часть нарушений, связанных с парковкой на газоне выявили москвичи. Горожане поймали 90 процентов нарушителей – 48 342 автомобилистов. Всего за год на газоне были замечены 53 860 автомобилей.

Народный контроль осуществляли пользователи мобильного приложения "Помощник Москвы". Остальные 5 518 автомобилей обнаружили инспекторы МАДИ.

"Москвичи, использующие мобильное приложение, помогают не только улучшить облик нашего города, но и экологическую обстановку в столице. Колеса автомобилей уничтожают травяное покрытие, наносят существенный вред корням деревьев и плодородным слоям почвы, переносят грунт на дороги", – заявили в информационном центре департамента транспорта.

Штраф за стоянку на газонах составляет пять тысяч рублей для физических лиц и 300 тысяч рублей – для юридических.

Ранее сообщалось, что пользователи приложения "Помощник Москвы" смогут ловить нарушителей, паркующихся на местах для инвалидов. Сфотографированные москвичами номера авто проверят по специальному реестру. Если машины там не окажется – водителю выпишут штраф.