Число пользователей автоматических камер хранения на ОЖД выросло на 7%

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За девять месяцев текущего года на 7% выросло число пользователей автоматических камер хранения на Октябрьской железной дороге, рассказала пресс-служба перевозчика.

"Услугой воспользовались более 677 тысяч человек. Автоматические камеры хранения работают круглосуточно и предназначены для безопасного хранения багажа и личных вещей", – уточнили представители магистрали.

Так, чаще всего камерами пользовались на Московском вокзале в Санкт-Петербурге – 353,5 тысячи пассажиров. Однако на Ленинградском вокзале в столице они понадобились лишь 129,7 тысячи пассажирам. На третьем месте оказался Ладожский вокзал Петербурга – 57,4 тысячи пассажиров.

Ранее граждан предупредили об изменении графика движения пригородных поездов Ленинградского направления ОЖД в период с 21 по 25 октября.

Изменения в расписании связаны с ремонтными работами, а также модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги. Некоторые поезда МЦД-3 на участке от Зеленограда-Крюкова до Ипподрома и обратно будут отправляться по другому расписанию, а некоторые составы отменят.

