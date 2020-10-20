Столичное метро получило Гран-при премии "Хрустальная пирамида"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Московское метро стало обладателем Гран-при премии "Хрустальная пирамида", которую ежегодно присуждают за достижения в области управления человеческим капиталом. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.
Метрополитен стал победителем категории "HR-проект года". Премией была отмечена работа кадрового блока в пандемию.
"Мы рады, что коллеги так высоко оценили работу нашего кадрового блока. Не останавливаемся на достигнутом и продолжаем покорять новые горизонты", – отметил в Мосметро.
Ранее москвичам рассказали, как метро готовится к зиме. Как пояснил первый замначальника метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов, к работе в зимний период готовят инфраструктуру метрополитена – здания, сооружения, уделяя особое внимание открытым участкам пути.
Также сообщалось, что Сергей Собянин дал старт началу эксплуатации вагонов метро нового поколения "Москва-2020". Первый состав вышел на Кольцевую линию в сторону станции "Белорусская".
Московское метро готовят к работе в зимний период
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