Столичное метро получило Гран-при премии "Хрустальная пирамида"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Московское метро стало обладателем Гран-при премии "Хрустальная пирамида", которую ежегодно присуждают за достижения в области управления человеческим капиталом. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.

Метрополитен стал победителем категории "HR-проект года". Премией была отмечена работа кадрового блока в пандемию.

"Мы рады, что коллеги так высоко оценили работу нашего кадрового блока. Не останавливаемся на достигнутом и продолжаем покорять новые горизонты", – отметил в Мосметро.

Ранее москвичам рассказали, как метро готовится к зиме. Как пояснил первый замначальника метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов, к работе в зимний период готовят инфраструктуру метрополитена – здания, сооружения, уделяя особое внимание открытым участкам пути.

Также сообщалось, что Сергей Собянин дал старт началу эксплуатации вагонов метро нового поколения "Москва-2020". Первый состав вышел на Кольцевую линию в сторону станции "Белорусская".