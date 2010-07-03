17:30
17:30
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Chrysler и Jeep отзывают более 1,7 тысячи автомобилей в России из-за проблем с программным обеспечением. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.
По данным ведомства, добровольному отзыву подлежат 1 725 автомобилей марки Chrysler (Pacifica) и Jeep (Grand Cherokee, Compass, Cherokee, Wrangler), реализованных на российском рынке с июля 2017-го по апрель 2018 года. У них выявили проблему с ПО блока управления экстренными вызовами.
"Если после срабатывания системы экстренного вызова соединение обрабатывается или теряется, то не всегда срабатывает повторная попытка установления вызова", – пояснили в Росстандарте.
Официальный представитель изготовителей в России – ООО "ЭфСиЭй РУС" – известит автовладельцев, чьи машины подпадают под отзыв, письмом или по телефону. Их попросят предоставить свое авто в ближайший дилерский центр для ремонта.
Кроме того, отметили в Росстандарте, автовладельцы и сами могут выяснить, подлежит ли отзыву их машина. Достаточно сопоставить VIN-код автомобиля с опубликованным перечнем, а затем связаться с дилерским центром и назначить время визита, рассказали в ведомстве.
Специалисты обновят программное обеспечение блока ЕАМ. Все работы будут бесплатными для автовладельцев, уточнили в Росстандарте.
Ранее сообщалось, что в России отзывают более 14 тысяч автомобилей Ford Explorer из-за проблем с подвеской. Как уточнили в Росстандарте, трещины на рычаге регулировки схождения колес повышают риск аварий.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: