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Chrysler и Jeep отзывают более 1,7 тысячи автомобилей в России из-за проблем с программным обеспечением. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

По данным ведомства, добровольному отзыву подлежат 1 725 автомобилей марки Chrysler (Pacifica) и Jeep (Grand Cherokee, Compass, Cherokee, Wrangler), реализованных на российском рынке с июля 2017-го по апрель 2018 года. У них выявили проблему с ПО блока управления экстренными вызовами.

"Если после срабатывания системы экстренного вызова соединение обрабатывается или теряется, то не всегда срабатывает повторная попытка установления вызова", – пояснили в Росстандарте.

Официальный представитель изготовителей в России – ООО "ЭфСиЭй РУС" – известит автовладельцев, чьи машины подпадают под отзыв, письмом или по телефону. Их попросят предоставить свое авто в ближайший дилерский центр для ремонта.

Кроме того, отметили в Росстандарте, автовладельцы и сами могут выяснить, подлежит ли отзыву их машина. Достаточно сопоставить VIN-код автомобиля с опубликованным перечнем, а затем связаться с дилерским центром и назначить время визита, рассказали в ведомстве.

Специалисты обновят программное обеспечение блока ЕАМ. Все работы будут бесплатными для автовладельцев, уточнили в Росстандарте.

Ранее сообщалось, что в России отзывают более 14 тысяч автомобилей Ford Explorer из-за проблем с подвеской. Как уточнили в Росстандарте, трещины на рычаге регулировки схождения колес повышают риск аварий.