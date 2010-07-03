"Аэрофлот" добавит в систему бронирования рейсы в аэропорт Гагарин

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Авиакомпания "Аэрофлот" 20 августа добавит в систему бронирования рейсы в аэропорт Саратова Гагарин на зимний период. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Ранее газета "Ведомости" писала, что авиакомпании сокращают число рейсов в новый аэропорт Саратова. Такое решение принято из-за высоких аэропортовых сборов. По данным издания, зимой в расписании в системах бронирования "Аэрофлота" и S7 рейсов в Саратов нет. Агентству сообщили, что сегодня рейсы будут в системе.

Компания создавала зимнее расписание, и рейсы были закрыты для продажи в системе бронирования. Это было сделано в том числе из-за перевода рейсов из одного аэропорта в другой.

Аэропорт Гагарин официально открылся в 8 утра 20 августа (7 утра по Москве). Новый аэропорт находится у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова. Старый аэропорт Саратов Центральный, расположенный в черте города, закроется 21 августа.

