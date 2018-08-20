"Калашников" поставит ЦОДД 100 комплектов камер с нейросетью

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100 комплектов камер с нейросетью поставит концерн "Калашников" московскому Центру организации дорожного движения (ЦОДД), рассказал врио гендиректора концерна Владимир Дмитриев.

"По результатам успешного пилотного проекта на ТТК в четвертом квартале 2018 года будет осуществлена поставка 100 комплектов по четыре камеры для ЦОДД. География применения – ТиНАО", – цитирует Дмитриева РИА Новости.

Видеокомплекс совместим с системой телеобзора ЦОДД и подключен к интеллектуальной транспортной системе столицы. Он способен фиксировать обстановку на улицах и анализировать причины возникновения заторов и ДТП.

Ранее стало известно, что "Калашников" в 2019 году произведет два судна на подводных крыльях "Комета".