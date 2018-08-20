"Калашников" произведет два судна на подводных крыльях "Комета"

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Концерн "Калашников" в 2019 году произведет два судна на подводных крыльях "Комета". Об этом рассказал врио гендиректора компании Владимир Дмитриев.

"В следующем году мы сдадим еще две "Кометы" и надеемся, что это станет доброй традицией", – цитирует Дмитриева РИА Новости.

В конце июля в Крыму запустили первое скоростное пассажирское судно на подводных крыльях "Комета". Оно курсирует по маршруту "Севастополь – Ялта".

Судно вмещает 120 пассажиров в двух салонах: 95 человек – в основном и 25 – в салоне повышенной комфортности. Экипаж состоит из пяти человек.