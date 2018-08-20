Движение ограничат в районе театра Российской армии 22 августа

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

На участках трех улиц на северо-востоке столицы перекроют движение транспорта 22 августа. Ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий, сообщает Агентство "Москва".

Движение перекроют с 11:55 до 12:15, с 12:40 до 13:00, с 13:00 до 13:20 на участке Институтского переулка, на участке улицы Советской Армии и на участке улицы Достоевского в районе Центрального академического театра Российской Армии.

В этот день пройдут праздничные мероприятия в честь 75 лет со дня принятия государственного решения о формировании суворовских военных училищ.

Ранее стало известно, что улицу Ильинка перекроют для автомобилей с 23 августа по 3 сентября из-за проведения военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".