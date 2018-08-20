Движение на улице Ильинка перекроют до 3 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Улицу Ильинка перекроют для автомобилей с 23 августа по 3 сентября. Ограничения связаны с проведением военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", сообщает "Интерфакс".

Уточняется, что Ильинка будет закрыта для проезда в обоих направлениях с 08:00 23 августа до 06:00 3 сентября.

XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 24 августа по 2 сентября на Красной площади.

На фестивале оркестр Минобороны исполнит рок и джаз, рассказал начальник оркестра полковник Сергей Дурыгин.