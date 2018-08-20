Систему вентиляции московского метро обновили на 70%

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Система вентиляции в столичном метро обновлена на 70 процентов. Полностью работы планируется завершить в 2020 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
"С каждым годом на станциях метро становится больше свежего воздуха благодаря программе по обновлению системы вентиляции. Сейчас она завершена более чем на 70 процентов, а в 2020 году современное оборудование – мощные вентиляционные агрегаты отечественного производства – будут установлены во всех шахтах московского метро", – сказал он, передает РИА Новости.
Ликсутов также отметил, что ведется интенсивное обновление подвижного состава. На сегодняшний день в метро оснащено кондиционерами около 40 процентов поездов. По словам вице-мэра, за 2018 год столичный метрополитен получит порядка 500 новых вагонов. При этом он добавил, что темпы обновления состава в Москве одни из самых высоких в мире.
Замена систем вентиляции проводится с 2004 года. За 14 лет обновлено 517 вентиляторов в 270 шахтах метро. Вентиляция московской подземки перекачивает около 2 миллиардов кубометров воздуха в день. Всего в метро работает 980 вентиляторов, в среднем каждый из них прокачивает 250 тысяч кубометров воздуха в час.
Ранее также сообщалось, что министерство транспорта обновило стандарт обслуживания населения. Согласно поправкам, во всех автобусах, троллейбусах и маршрутках теперь должны быть кондиционеры и печки.
В пресс-службе министерства отметили, что документ создали и внедрили с 2018 года. После тестового периода чиновники решили его доработать. Стандарт способствует реализации транспортной стратегии России.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: