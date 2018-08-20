Систему вентиляции московского метро обновили на 70%

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Система вентиляции в столичном метро обновлена на 70 процентов. Полностью работы планируется завершить в 2020 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

"С каждым годом на станциях метро становится больше свежего воздуха благодаря программе по обновлению системы вентиляции. Сейчас она завершена более чем на 70 процентов, а в 2020 году современное оборудование – мощные вентиляционные агрегаты отечественного производства – будут установлены во всех шахтах московского метро", – сказал он, передает РИА Новости.

Ликсутов также отметил, что ведется интенсивное обновление подвижного состава. На сегодняшний день в метро оснащено кондиционерами около 40 процентов поездов. По словам вице-мэра, за 2018 год столичный метрополитен получит порядка 500 новых вагонов. При этом он добавил, что темпы обновления состава в Москве одни из самых высоких в мире.

Замена систем вентиляции проводится с 2004 года. За 14 лет обновлено 517 вентиляторов в 270 шахтах метро. Вентиляция московской подземки перекачивает около 2 миллиардов кубометров воздуха в день. Всего в метро работает 980 вентиляторов, в среднем каждый из них прокачивает 250 тысяч кубометров воздуха в час.

Ранее также сообщалось, что министерство транспорта обновило стандарт обслуживания населения. Согласно поправкам, во всех автобусах, троллейбусах и маршрутках теперь должны быть кондиционеры и печки.

В пресс-службе министерства отметили, что документ создали и внедрили с 2018 года. После тестового периода чиновники решили его доработать. Стандарт способствует реализации транспортной стратегии России.