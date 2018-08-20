Новый терминал "Аэроэкспресс" в Домодедове построят до лета 2019 года

20 августа, 07:22
Фото: ИТАР-ТАСС/Михаил Джапаридзе
Новый терминал "Аэроэкспресс" с эстакадой и переходом в аэропорту Домодедово построят до лета 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя компании.
Там отметили, что Главгосэкспертиза уже согласовала изменения в проект строительства. Изменения коснулись трассировки инженерных коммуникаций и архитектурно-планировочных решений с учетом расположения транспортной эстакады и пешеходного перехода от здания терминала к аэропорту.
Терминалом смогут пользоваться 1,5 тысячи пассажиров в час. Там планируют построить два дополнительных приемно-отправочных пути и две платформы, которые объединят общим навесом.
Само здание терминала будет четырехэтажным, его соединят с воздушной гаванью подземным переходом.
В компании отметили, что уже готовы четыре пути и две платформы. Там добавили, что пассажиропоток на этом маршруте всегда был высоким – с начала этого года на этом направлении перевезли около 2,8 миллиона человек. Сейчас рейсы аэроэкспрессов осуществляются согласно штатному расписанию.
Ранее стало известно, что прокладка новых путей позволит сократить интервал движения поездов в "Домодедово" до 15 минут.
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