Новый терминал "Аэроэкспресса" построят в аэропорту Домодедово

Одобрен проект строительства нового терминала "Аэроэкспресса" в аэропорту Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

"Изучив представленные после корректировки материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация – результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки" – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва.

При этом отмечается, что в ходе текущей корректировки были внесены изменения, касающиеся прокладки инженерных коммуникаций, ряда архитектурно-планировочных решений с учетом расположения транспортной эстакады, пешеходного перехода от здания железнодорожного терминала к зданию аэровокзала.

В новом здании будет предусмотрена возможность досмотра багажа пассажиров. Также здесь обустроят зоны распределения пассажиров и техническую зону, электрощитовую, зону управления турникетами, служебные и другие помещения.