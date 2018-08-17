Новый терминал "Аэроэкспресса" построят в аэропорту Домодедово

17 августа, 12:19
Одобрен проект строительства нового терминала "Аэроэкспресса" в аэропорту Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.
"Изучив представленные после корректировки материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация – результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки" – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва.
При этом отмечается, что в ходе текущей корректировки были внесены изменения, касающиеся прокладки инженерных коммуникаций, ряда архитектурно-планировочных решений с учетом расположения транспортной эстакады, пешеходного перехода от здания железнодорожного терминала к зданию аэровокзала.
В новом здании будет предусмотрена возможность досмотра багажа пассажиров. Также здесь обустроят зоны распределения пассажиров и техническую зону, электрощитовую, зону управления турникетами, служебные и другие помещения.
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