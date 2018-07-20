Расписание нескольких поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменится

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поезда Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменят расписание из-за строительных работ, которые будут проходить с 20 на 21 и с 27 на 28 июля, сообщает пресс-служба ЦППК.

Стройка запланирована на участке Кунцево-1 – Одинцово. Из-за работ отменят поезда №№ 6619, 6603, 6601, 6602 от Москвы до Одинцово, №№ 6519, 6512, 6503 – до Голицыно, № 6704 от Кубинки-1 до столицы, и №№6 301, 6306 от Белорусского вокзала до Можайска.

Сократят маршруты нескольких поездов, курсирующих от Савеловский вокзала в Одинцово, Кунцево-1 – Кубинка-1; Одинцово – Белорусский вокзал, Савеловский вокзал – Звенигород; Белорусский вокзал – Кубинка-1, Кунцево-1 – Голицыно; Голицыно – Белорусский вокзал.