Названы самые активные иностранные пользователи проката самокатов в столице во время ЧМ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Мексиканцы, аргентинцы и немцы стали самыми активными иностранными пользователями "Делисамоката" во время ЧМ-2018, сообщила компания-оператор проката "Делимобиль".
"Мы видим большой интерес со стороны иностранных гостей, приехавших на чемпионат мира. Только за первые дни у нас порядка 552 регистраций", – цитирует представителя компании Агентство "Москва".
Всего за месяц работы службы в ней зарегистрировалось 70 тысяч человек, а количество поездок составило почти 20 тысяч.
Электросамокаты развивают скорость до 25 километров в час. Ее можно ограничить 10 километрами в час. Зарядки хватает на 15-20 километров поездки.
Взять двухколесный транспорт на прокат можно, зарегистрировавшись на сайте delisamokat.ru или в мобильном приложении сервиса. Без регистрации могут обойтись пользователи "Делимобиля". Приложение позволит найти ближайший пункт со свободными самокатами и забронировать один из них. Пользователю дают 20 бесплатных минут, чтобы добраться до пункта, затем нужно предъявить код бронирования и документы, удостоверяющие личность.
Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля, турнир принимают 11 городов, включая столицу. В Москве пройдет 12 матчей на стадионах "Лужники" и "Спартак".
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