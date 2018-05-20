Крымский мост не потребует ремонта как минимум 100 лет − Ротенберг

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Крымскому мосту не потребуется ремонт еще как минимум 100 лет. Об этом заявил в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ глава генерального подрядчика строительства моста − компании "Стройгазмонтаж" − Аркадий Ротенберг.

Отвечая на вопрос о том, сколько времени мост через Керченский пролив сможет обходиться без ремонта, Ротенберг заверил, что "100 лет он простоит". "Это минимальная цифра, мы это гарантируем. Все сделано надежно, прочно", − пояснил он.

По словам главы строительной компании, опыт работавших на стройке специалистов также будет востребован. "Будет неправильно, если мы сейчас всю команду распустим, и потом их уже не соберешь", − подчеркнул Ротенберг, рассказав что у них уже "есть определенные планы".

Кроме того, в ответ на вопрос о санкциях, под действием которых он оказался как руководитель строительства, Ротенберг заявил, что ему лично санкционные меры не доставили заметных неудобств. В то же время он выразил возмущение, что под санкции попал не только он сам, но и его дети.

Автодорожную часть Крымского моста планировали открыть в декабре, однако, смогли сдать на полгода раньше срока. 15 мая мост был торжественно открыт в присутствии Владимира Путина, а на следующий день по мосту стартовало движение транспорта.