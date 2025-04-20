С 23 апреля начнется продажа единых полисов ОСАГО для России и Белоруссии

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С 23 апреля начнется продажа единых полисов ОСАГО, которые будут действовать на территории России и Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

Продажа полисов начнется в соответствии с правилами системы страхования Союзного государства. При этом в РСА объяснили, что покрытие на Белоруссию не будет по умолчанию включаться во все полисы ОСАГО. Для расширения действия документа на вторую страну необходимо заключить дополнительное соглашение к страховому договору.

Ранее для россиян стали доступны ультракороткие полисы ОСАГО длительностью 24 часа. При этом "однодневные" полисы уже существовали в РФ, но их действие ограничивалось текущими сутками. Например, если его оформить в 23:30, то действие закончится через полчаса, ровно в полночь. Новыми же документами можно пользоваться в течение суток с момента оформления.