В поездах "Москва-2020" снизят уровень шума от вытяжной вентиляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Уровень шума в новых составах метро "Москва-2020" станет еще ниже за счет обновления, после которого интенсивность работы вытяжной вентиляции в вагонах будет уменьшаться во время въезда поезда на станцию. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В "Москве-2020" можно даже разговаривать шепотом. Для того чтобы состав стал еще тише при въезде и стоянке на станции, метрополитен вместе с "ТМХ Инжиниринг" тестирует для "Москвы-2020" обновление. При въезде на станции оно снижает интенсивность вытяжной вентиляции, и восстанавливает ее, когда поезд заезжает в тоннель", – говорится в сообщении.

Там отметили, что благодаря обновлению система вентиляции станет работать тише и на самих станциях метрополитена. Обновленные поезда выйдут на линии уже в мае этого года.

В октябре прошлого года Сергей Собянин дал старт началу эксплуатации вагонов метро нового поколения "Москва-2020". Первый состав вышел на Кольцевую линию в сторону станции "Белорусская".

Обновленные составы оснащены собственными аккумуляторами. Эта особенность полезна при отключении электричества на линии. Также составы "Москва-2020" отличаются наличием большего числа дисплеев с информацией, тач-экранами для формирования маршрутов и расширенным количеством USB-разъемов.