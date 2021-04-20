В поездах "Москва-2020" снизят уровень шума от вытяжной вентиляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Уровень шума в новых составах метро "Москва-2020" станет еще ниже за счет обновления, после которого интенсивность работы вытяжной вентиляции в вагонах будет уменьшаться во время въезда поезда на станцию. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"В "Москве-2020" можно даже разговаривать шепотом. Для того чтобы состав стал еще тише при въезде и стоянке на станции, метрополитен вместе с "ТМХ Инжиниринг" тестирует для "Москвы-2020" обновление. При въезде на станции оно снижает интенсивность вытяжной вентиляции, и восстанавливает ее, когда поезд заезжает в тоннель", – говорится в сообщении.
Там отметили, что благодаря обновлению система вентиляции станет работать тише и на самих станциях метрополитена. Обновленные поезда выйдут на линии уже в мае этого года.
В октябре прошлого года Сергей Собянин дал старт началу эксплуатации вагонов метро нового поколения "Москва-2020". Первый состав вышел на Кольцевую линию в сторону станции "Белорусская".
Обновленные составы оснащены собственными аккумуляторами. Эта особенность полезна при отключении электричества на линии. Также составы "Москва-2020" отличаются наличием большего числа дисплеев с информацией, тач-экранами для формирования маршрутов и расширенным количеством USB-разъемов.
Поезд метро "Москва-2020" получил одну из самых престижных в мире дизайн-премий
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: