Вестибюль станции метро "Чистые пруды" заработал в штатном режиме

Вестибюль станции метро "Чистые пруды" Сокольнической линии заработал для входа и выхода, сообщается в микроблоге подземки в Twitter.
Ранее он был открыт только на выход. Пассажиров призывали пользоваться вестибюлями станций "Тургенеская" и "Сретенский бульвар".
В связи с парадом трамваев сегодня перекрыт Чистопрудный бульвар. Транспорт не сможет проехать до площади Покровских ворот до 18:00.
Изменились маршруты общественного транспорта. Остановку "Метро "Октябрьская" для трамваев № 14, 26, 47 перенесли к домам № 4 и № 6 по улице Шаболовка. Трамваи разворачиваются через территорию депо имени Апакова.
А трамваи № 3 и № 39 после Павелецкого вокзала едут до метро "Пролетарская" вместо "Чистых прудов". Между станцией метро "Павелецкая" и остановкой "Воронцово Поле" организовали специальные рейсы автобуса "Б".
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