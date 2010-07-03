Вестибюль станции метро "Чистые пруды" заработал в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вестибюль станции метро "Чистые пруды" Сокольнической линии заработал для входа и выхода, сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

Ранее он был открыт только на выход. Пассажиров призывали пользоваться вестибюлями станций "Тургенеская" и "Сретенский бульвар".

В связи с парадом трамваев сегодня перекрыт Чистопрудный бульвар. Транспорт не сможет проехать до площади Покровских ворот до 18:00.

Изменились маршруты общественного транспорта. Остановку "Метро "Октябрьская" для трамваев № 14, 26, 47 перенесли к домам № 4 и № 6 по улице Шаболовка. Трамваи разворачиваются через территорию депо имени Апакова.

А трамваи № 3 и № 39 после Павелецкого вокзала едут до метро "Пролетарская" вместо "Чистых прудов". Между станцией метро "Павелецкая" и остановкой "Воронцово Поле" организовали специальные рейсы автобуса "Б".